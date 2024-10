Palermo Cimiteri, completate le operazioni di pulizia straordinaria in vista della commemorazione dei defunti

Sono state completate le operazioni di pulizia straordinaria nei cimiteri comunali di Santa Maria dei Rotoli e di Santa Maria di Gesù in vista della commemorazione dei defunti. Per permettere lo svolgimento dei lavori, i cimiteri sono stati chiusi al pubblico da lunedì 28 ottobre.

Nei giorni 1, 2 e 3 novembre i cimiteri saranno aperti dalle 8 alle 18 (ultimo ingresso ore 17). In questi giorni e durante queste fasce orarie Comune e Reset metteranno a disposizione custodi e operai. Inoltre, saranno messi a disposizione dell’utenza diversi servizi. In entrambi i cimiteri verranno installati bagni chimici, prevedendone pulizia e rifornimento ogni tre ore per tutti e tre i giorni, mentre saranno presenti i necessari presidi medici, costituiti da ambulanza con medico, autista soccorritore e infermiere.

Oltre alla navetta gratuita Amat al cimitero dei Rotoli, sia a Santa Maria di Gesù, sia ai Rotoli sarà attivo un servizio di accompagnamento di anziani e disabili, effettuato sia con mezzi comunali, sia attraverso la collaborazione acquisita dall’Associazione UILDM, che sarà presente ai Rotoli con due mezzi. Inoltre, da venerdì a domenica ai Rotoli sarà presente un’autobotte con rubinetti bassi, messa a disposizione dalla Città Metropolitana.

«Superata l’emergenza sepolture -dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Servizi cimiteriali, Salvatore Orlando – l’amministrazione, grazie anche alla prosecuzione del periodo di commissariamento, sta proseguendo il lavoro per rendere sempre più decorosi i cimiteri comunali. Inoltre, sono stati fatti investimenti per acquistare nuovi mezzi, tra i quali una macchina spazzatrice per agevolare le pulizie straordinarie e un mezzo per il trasporto di disabili. Per questi giorni di celebrazione dei defunti il nostro ringraziamento va al personale del Comune e alle società Reset e Amat per i servizi che presteranno, all’Associazione UILDM e alla Città Metropolitana di Palermo per aver messo a disposizione un’autobotte».