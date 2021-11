Palermo Cimiteri. Firmata determina approvazione progetto loculi temporanei

E’ stata firmata oggi la Determina dirigenziale per l’approvazione tecnica del progetto esecutivo per la collocazione dei 424 loculi temporanei presso il cimitero dei Rotoli in attuazione di una delle ordinanze del sindaco Leoluca Orlando volta a rendere più rapido possibile il procedimento amministrativo .”

Si tratta di un importante passo in avanti – dice l’Assessore ai Cimiteri Toni Sala – Ringrazio il Rup, l’architetto Francesco Savarino, e il gruppo di progettazione per il lavoro svolto, adesso potremo procedere con la delibera di Giunta e poi al bando di gara. Ci auguriamo che in quattro mesi si possa procedere alla collocazione dei loculi temporanei che ci consentiranno di offrire una sepoltura a tante famiglie in attesa”. Il progetto ha ottenuto i pareri necessari in sede di Conferenza dei servizi e prevede loculi di tipo prefabbricato in HDPE con fondazioni in calcestruzzo di cemento armato, per un costo poco superiore ai 737 mila euro.

Com. Stam.