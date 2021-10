“Dopo mesi di imbarazzanti e colpevoli balbettii, l’Amministrazione comunale ‘scopre’ solo oggi di avere poteri per fronteggiare l’emergenza bare di Palermo, una delle pagine più buie e tristi che la nostra città ricordi.

La realizzazione di 424 loculi temporanei al cimitero di Santa Maria dei Rotoli non si poteva prevedere prima? Era necessario che un leader di partito come Matteo Salvini venisse a Palermo per denunciare il problema perché Orlando e la sua armata brancaleone si muovessero per fare qualcosa?

Sono mesi che al Comune con in testa il collega Igor Gelarda e all’ARS con i miei interventi in Aula e in Commissione, la Lega propone e chiede soluzioni per questa emergenza, ottenendo dal Comune il nulla come risposta.

Quando si assume l’onere e l’onore di governare una città come Palermo non si può ‘giocare’ a scaricabarile né temporeggiare nel trovare soluzioni ai problemi più gravi come questo.

Altrimenti si abbia la serietà e la dignità di farsi da parte”.

Lo dichiara il consigliere comunale Marianna Caronia.

Com. Stam.