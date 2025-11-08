Palermo Città dei Ragazzi. Pubblicato bando servizio gestione attività sociali

È online sul Portale Appalti del Comune di Palermo il bando per l’affidamento del servizio di gestione delle attività sociali, ludiche ed educative della “Città dei Ragazzi”. Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 9 del prossimo 10 dicembre 2025.

“La procedura – commenta l’assessore alle Politiche sociali, Mimma Calabrò -, prevede un importo complessivo di oltre 1,2 milioni di euro che consentirà di restituire alla città uno spazio interamente dedicato alla crescita, alla fantasia e alla socialità dei più piccoli”.

Secondo una nota dell’assessorato, all’interno della struttura saranno operativi laboratori creativi, iniziative educative e momenti di gioco condiviso, “pensati – continua l’assessore Calabrò – per coinvolgere i bambini e le bambine di tutti i quartieri, promuovendo inclusione, partecipazione e pari opportunità. Sin dal mio insediamento, ho considerato la riapertura della Città dei Ragazzi una delle priorità essendo un luogo simbolo, dove i bambini possono incontrarsi, imparare e divertirsi insieme, scoprendo quanto Palermo possa essere una città a misura dei più piccoli. Restituire loro questo spazio significa investire nel futuro della nostra comunità.”

Tornando al bando per l’affidamento del servizio di gestione della attività sociali, l’assessore ribadisce che “questo rappresenta un passo concreto verso la piena valorizzazione di un patrimonio cittadino che deve tornare a vivere ogni giorno, accogliendo famiglie, educatori e associazioni in un percorso comune di crescita e creatività.”

Info e dettagli al link: https://portaleappalti.comune.palermo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?codice=G04505

Com. Stam.