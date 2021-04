“Dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia ho ricevuto parole confortanti in merito allo stato dei lavori della cittadella della Polizia di Stato a Boccadifalco. Un’opera grande e importante per la Polizia palermitana che ha subito, nel passato, rallentamenti e stop per svariate vicende.

Dopo il rilascio di una serie di certificazioni previste dalla legge, ora si va verso la fase finale. Mancano gli ultimi impianti e dopo l’estate la Cittadella verrà consegnata alla Questura di Palermo.

Una struttura importante, funzionale, sulla quale il governo Nazionale ha investito già decine di milioni di euro e per la quale sono previsti altri 120 milioni per il cosiddetto secondo lotto, cioè ampliamento e completamento.

A febbraio dell’anno scorso io mi sono impegnato personalmente per fare votare al Consiglio comunale la variante urbanistica che aveva bloccato, per 8 anni, il completamento dei lavori. Gli uomini e le donne in divisa devono avere i mezzi e gli strumenti per potere lavorare in sicurezza e offrire ai cittadini anche i migliori servizi”.

Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile Igor Gelarda.