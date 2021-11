Palermo Cittadinanza Solidale- Ai Cantieri culturali la conferenza di servizi “obiettivo dim’ora!”

Si è svolta oggi presso i cantieri culturali alla Zisa, una conferenza di servizi, dal titolo “obiettivo dim’ora!”.

Il progetto vede da tre anni il servizio sociale u.o.marginalità adulta, il terzo settore ed il volontariato impegnati in un lavoro di accoglienza, ascolto ed accompagnamento alle persone senza dimora, con un programma operativo a valere sui fondi pon metro 2014.2020.

“L’incontro di oggi è un modo – ha sottolineato il sindaco, Leoluca Orlando – per mettere insieme tutte le realtà che si occupano dei senza dimora, non soltanto l’Amministrazione comunale ma anche lo straordinario contributo che viene dalle organizzazioni ed associazioni che in collaborazione con l’amministrazione comunale affrontano il tema dei senza dimora. In primo luogo rendendo visibili coloro che non hanno dimora. La visibilita è il presupposto per il riconoscimento di un diritto, in questo caso il diritto alla csa. In secondo luogo è anche un’occasione per scambiarsi pratiche e modi diversi di affrontareil problema con l’unico obiettivo di ridurre il disagio di quanti in una grande realtà urbana come Palermo sono privi di dimora.

I servizi sociali del Comune ovviamente sono sempre presentiin questo percorso. È evidente che il rapporto pubblico- privato è fondamentale anche per la capillarità di questi interventi che dunque somo maggiormente garantiti grazie alle tante associazioni di volontariato presenti sul territorio”.

Per l’assessora alla Cittadinanza Solidale, Maria Mantegna, “l’esperienza di questi anni ha permesso a noi tutti insieme a ridare dignità alle persone senza dimora riconoscendo loro il diritto ad essere ascoltati ed a ricominciare ad esprimere bisogni e desideri.Un grande lavoro di squadra che vedrà una continuità con la programmazione futura”.

