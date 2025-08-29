Notizie

Palermo Colla sul lucchetto dell’ex chimica Arenella

Ph Comune

«L’atto intimidatorio compiuto mettendo la colla sul lucchetto del cancello all’ingresso dell’ex Chimica Arenella non spaventa affatto l’amministrazione, impegnata da anni a contrastare ogni forma di illegalità.

Se qualcuno pensa che basti così poco per fermare la nostra determinazione a ristabilire la legalità nei luoghi abbandonati della città, si sbaglia di grosso. Siamo pronti fin da subito a rafforzare le misure di controllo su queste aree con l’obiettivo di rendere Palermo una città più vivibile e sicura».

Lo dichiara l’assessora comunale al Bilancio, al Patrimonio e alla Legalità, Brigida Alaimo, che questa mattina ha provveduto personalmente a sostituire il lucchetto danneggiato.

Com. Stam. + foto

