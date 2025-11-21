Palermo Collegamenti con gli ospedali, parte il servizio gratuito dell’Amat “Navetta della Salute” 

AMAT presenta ufficialmente la “Navetta della Salute”, il nuovo servizio gratuito che, a partire dal 24 novembre, metterà in collegamento il parcheggio di interscambio Basile con le principali strutture ospedaliere della città: Policlinico, ARNAS Civico e Ismett.

Un’iniziativa pensata per agevolare gli spostamenti quotidiani di pazienti, visitatori e personale sanitario, offrendo una soluzione pratica, veloce ed ecologica alla mobilità verso i poli ospedalieri.

Il servizio, fortemente voluto dal Comune e realizzato da AMAT, rappresenta un passo concreto verso una mobilità più efficiente e inclusiva. Dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 7–14, un bus elettrico dedicato, riconoscibile dalla livrea personalizzata, effettuerà corse ogni 30 minuti lungo un percorso circolare che collega Basile alle fermate strategiche in prossimità degli ingressi ospedalieri: via Tricomi (Ismett e Pronto Soccorso Civico) e via Del Vespro (Policlinico).

La navetta non trasporta soltanto persone, ma anche un messaggio positivo e sostenibile, sintetizzato nel claim che accompagna il progetto: “Don’t worry, be happy”. Una frase che racconta l’intento dell’iniziativa: facilitare gli spostamenti quotidiani e diffondere un’idea di mobilità più intelligente, accessibile e gentile verso la città.

La “Navetta della Salute” risponde a tre obiettivi strategici: incentivare la mobilità sostenibile, riducendo l’uso dell’auto privata; migliorare l’accessibilità al trasporto pubblico per chi raggiunge le strutture sanitarie; supportare utenti fragili e personale sanitario con un mezzo confortevole, inclusivo e dotato di attrezzature per persone con mobilità ridotta.

Per il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla «con la Navetta della Salute si compie un passo importante per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e a chi ogni giorno lavora nelle strutture ospedaliere. È un’iniziativa che coniuga attenzione sociale, efficienza e sostenibilità, offrendo un supporto concreto agli spostamenti quotidiani verso i poli sanitari della città».

Il presidente di AMAT, Giuseppe Mistretta, aggiunge: «Questo progetto rappresenta un esempio di mobilità moderna e attenta ai bisogni delle persone. Il servizio gratuito, interamente elettrico e pensato per essere accessibile a tutti, conferma l’impegno di AMAT nel rendere Palermo una città più connessa, inclusiva e sostenibile».

