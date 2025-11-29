Palermo Comitato Sorveglianza PN Metro Plus

“Ospitare a Palermo il Comitato di Sorveglianza del “PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027” è stato motivo di grande orgoglio per la nostra città.

La presenza dell’Autorità di Gestione, della Commissione Europea e dei rappresentanti delle 14 Città Metropolitane destinatarie delle risorse testimonia la centralità di Palermo nei processi di sviluppo urbano e sociale del Paese.

I fondi del PN Metro Plus rappresentano una linfa vitale per la nostra comunità: ci consentono di investire in settori strategici e di migliorare, in modo concreto e misurabile, la vivibilità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Durante i lavori del Comitato, abbiamo avuto l’occasione di illustrare lo stato di avanzamento dei progetti che il Comune sta portando avanti attraverso una programmazione puntuale e un monitoraggio costante.

All’Organismo Intermedio di Palermo sono stati assegnati complessivamente 191 milioni di euro, suddivisi in 46 operazioni. Di queste, 37 – per un valore di 171 milioni di euro – sono già state ammesse a finanziamento, grazie all’impegno e alla professionalità degli uffici che gestiscono le risorse extra-comunali e che ringrazio per il lavoro svolto.

Due ambiti, in particolare, stanno beneficiando in maniera significativa del PN Metro: quello della innovazione sociale, con oltre 62,5 milioni di euro destinati a interventi per l’inclusione, la fragilità e il sostegno alle comunità, e quello della rigenerazione urbana, con quasi 44 milioni investiti per riqualificare spazi, servizi e infrastrutture. A questi si aggiungono altri settori fondamentali per il futuro della città, come l’innovazione digitale, i trasporti e l’efficientamento energetico.

Il Comitato di Sorveglianza si chiude dunque con un bilancio positivo e incoraggiante. Continueremo a lavorare con determinazione affinché ogni euro disponibile si traduca in opere, interventi e opportunità per Palermo, confermando la nostra volontà di costruire una città più moderna, inclusiva e competitiva”.

Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla a margine della riunione del Comitato di sorveglianza del Pn Metro plus che si è svolta a Palazzo Sclafani.

