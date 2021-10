Palermo Commemorazione dei defunti. Variazioni alla viabilità nei giorni 1 e 2 novembre

In occasione della Commemorazione dei defunti, la viabilità cittadina subirà alcune variazioni. Ecco le principali.

Nei giorni di lunedì 1 e martedì 2 novembre, dalle ore 7 alle ore 17 è prevista l’istituzione dei sensi unici di marcia in direzione di piazza Vergine Maria e Addaura, per il cimitero di S. Maria dei Rotoli; in direzione di via Tricomi per il cimitero di Sant’Orsola; in direzione delle vie Brasca e Santa Maria di Gesù, per il cimitero di S. Maria di Gesù. Per il cimitero dei Cappuccini, nell’omonima piazza, vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta.

Nel dettaglio, il piano di viabilità prevede:

Cimitero dei Rotoli

Dalle ore 7 alle ore 17, nelle vie Belmonte, Papa Sergio I, Vergine Maria e Bordonaro, verrà’ istituito il senso unico di marcia per tutti i veicoli, compresi gli autobus, in direzione di Vergine Maria.

Dal Cimitero, per il ritorno in città si dovrà percorrere l’Addaura, lungomare Cristoforo Colombo e rientrare da Valdesi.

Da Vergine Maria transitare su lungomare Cristoforo Colombo, viale delle Palme, piazza Valdesi, viale Margherita di Savoia, Parco della Favorita, via Belmonte.

Senso unico di marcia nel senso e nel tratto compreso tra le vie Ammiraglio Rizzo e Papa Sergio I.



Via Papa Sergio I: senso unico di marcia nel senso e nel tratto compreso tra le vie Cardinale Massaia e Vergine Maria, divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto compreso tra le vie Belmonte e Cardinale Massaia, sul lato destro in direzione di marcia lato mare.



Via Cardinale Massaia: senso unico di marcia nel senso e nel tratto compreso tra piazza Pottino e Papa Sergio I; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati.



Via Vergine Maria: senso unico di marcia nel senso e nel tratto compreso tra le vie Papa Sergio I e Bordonaro: sosta riservata a massimo tre autobus Amat sul lato destro cinquanta metri dopo la via Papa Sergio I.



Piazza Bordonaro: senso unico di marcia nel senso e nel tratto compreso tra le vie Vergine Maria e Bordonaro.

Via Bordonaro: senso unico di marcia nel senso e nel tratto compreso tra piazza Bordonaro e piazza Vergine Maria.



Cimitero di Sant’Orsola

Dalle ore 7 alle ore 17, nelle vie Del Vespro e Parlavecchio, verrà istituito il senso unico di marcia in direzione di via Tricomi. Consentita la circolazione dei bus Amat e dei veicoli delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso in emergenza.

Via del Vespro: nel tratto compreso tra il prolungamento della via Lodato e la via Parlavecchio, chiusura al transito veicolare e divieto di sosta ambo i lati, con rimozione coatta, ad eccezione dei bus, dei veicoli delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso in emergenza che percorreranno la strada in direzione mare-monte. I veicoli provenienti dalla direzione corso Tukory, allo sbocco su via del Vespro, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra, verso piazza Durante ed i veicoli provenienti da quest’ultima, quello di svoltare a destra verso corso Tukory



Piazza S.Orsola: divieto di transito ad eccezione dei veicoli riservati ai portatori di handicap.



Via Parlavecchio: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta ambo i lati, con rimozione coatta , ad eccezione dei bus, dei veicoli delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso in emergenza che percorreranno la strada in direzione mare-monte.



Via Zancla: senso unico di marcia nel senso e nel tratto compreso da via Ughetti a via Tricomi.



Via E. Tricomi: senso unico di marcia nel senso e nel tratto compreso tra il prolungamento di via Parlavecchio a via Ughetti.



Via P. Messineo: senso unico di marcia nel senso e nel tratto compreso tra le vie Lazzaro e Monfenera.

Via Monfenera: senso unico di marcia nel senso e nel tratto compreso tra via Messineo e piazza Montegrappa.



Cimitero di S. Maria di Gesu’:

Dalle ore 7 alle ore 17, verrà istituito il senso unico di marcia nelle vie Brasca (nel tratto compreso tra piazza Maredolce e via Santa Maria di Gesu’) e Santa Maria di Gesu’ (nel tratto compreso tra via Falsomiele e viale Regione Siciliana).



Via S. Maria di Gesu’: divieto di sosta con rimozione in tutto lo slargo antistante il cimitero ad eccezione degli spazi riservati ai veicoli dei portatori di handicap.

Tratto compreso tra le vie Falsomiele e Regione Siciliana, senso unico di marcia nel senso e nel tratto.

Tratto compreso tra il civ. 310, l’ingresso del Cimitero e la stradella di accesso al Monastero, divieto di sosta con rimozione ambo i lati.



ViaBrasca, nel tratto compreso tra piazza Maredolce e via S. Maria di Gesu’, senso unico di marcia nel senso e nel tratto Cimitero dei Cappuccini.

Piazza Cappuccini: divieto di sosta con rimozione coatta in tutta la piazza ad eccezione degli spazi delimitati dagli appositi stalli.



Cimitero Cappuccini:

Divieto di sosta con rimozione coatta in tutta la piazza ad eccezione degli spazi delimitati dagli appositi stalli.

