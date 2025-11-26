Palermo Commemorazioni. Albero di ulivo a Villa Niscemi per vittime disastro aereo Punta Raisi 1978

Una targa commemorativa e la piantumazione di un albero di ulivo nei giardini di Villa Niscemi. Con questi due atti simbolici l’amministrazione comunale ha voluto ricordare le 108 vittime del disastro aereo del 23 dicembre 1978 di Punta Raisi.

“Compiamo un atto dovuto seppur simbolico – ha detto il sindaco Lagalla presente alla cerimonia insieme al presidente di Gesap, Salvatore Burrafato e ad alcuni parenti di quelle vittime – a 47 anni da quella strage colmando così un vuoto che nel tempo non è mai stato riempito da chi ci ha preceduto. Quel disastro aereo rappresentò una delle pagine più buie della nostra città, un fatto di cronaca nera che sconvolse la coscienza di tutti noi. Un dolore che era rimasto senza un luogo fisico che lo custodisse, senza un concreto segnale a conferma di quanto sia importante conservare la memoria storica. Questo ulivo, albero di pace e di resilienza – conclude il sindaco di Palermo – è dunque il simbolo della vita che continua e del ricordo che non dovrà mai svanire sottolineando rispetto, verità e vicinanza ai familiari di chi ha perso la vita in quella tragica occasione”.

