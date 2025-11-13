Palermo Commercio. Pubblicato avviso erogazione indennizzo una tantum danni da cantieri

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) l’avviso per l’erogazione di indennizzo una tantum per danni da cantieri.

Si tratta – secondo quanto si legge – di un sostegno economico pari a 50 mila euro (rifinanziabile sempre da parte del Comune) destinato a micro, piccole e medie imprese che – nel periodo 2022 – 2025 – hanno subito danni economici diretti a causa della presenza di cantieri pubblici o infrastrutturali nel territorio comunale di Palermo.

L’obiettivo, continua la determina, è quindi ristorare le perdite di fatturato derivanti da situazioni di disagio o limitazione dell’accessibilità connessi all’esecuzione di opere pubbliche (stradali, fognarie, tranviarie, ecc.) di durata significativa e localizzate in prossimità delle attività economiche.

Su questo avviso, interviene il sindaco Roberto Lagalla: “Questa iniziativa è rivolta in modo particolare a quelle micro, piccole e medie imprese che rappresentano un’ossatura fondamentale del tessuto economico della nostra città e che, negli ultimi anni, hanno dovuto affrontare difficoltà e disagi legati alla presenza dei cantieri. Con questo intervento, figlio del Regolamento per l’erogazione di contributi a favore dell’economia locale approvato dal Consiglio comunale, intendiamo dare un segnale concreto di vicinanza a chi ogni giorno contribuisce alla vitalità produttiva e commerciale di Palermo. Siamo consapevoli dei sacrifici che molti operatori hanno dovuto sopportare a causa dei lavori pubblici, ma questi interventi sono necessari per colmare ritardi accumulati nel tempo e restituire alla città infrastrutture moderne e funzionali. L’amministrazione sta mettendo in campo ogni sforzo per accelerare l’esecuzione dei cantieri, assicurando che, almeno per le opere di competenza comunale, i lavori procedano secondo precisi cronoprogrammi, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per cittadini e imprese”

Le domande di richiesta indennizzo dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del prossimo 28 novembre.

Tutte le info e le modalità di partecipazione: Sito Comune