Palermo Completamento lavori collettore emissario Sud Orientale. Proroga limitazioni alla circolazione in piazza Sacro Cuore e via Guglielmo il Buono

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire il completamento dei lavori del collettore emissario Sud Orientale della Città, ha emesso un provvedimento che proroga le ordinanze n. 633 del 27.05.2024, n. 904 del 26.07.2024, n. 1120 del 25.09.2024 e n. 1431 del 03.12.2024.

L’ordinanza proroga in piazza Sacro Cuore, area compresa tra via Normanni – via Guglielmo il Buono e corso Camillo Finocchiaro Aprile; e via Guglielmo il Buono, tratto compreso tra il civ. 159 e piazza Sacro Cuore le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:



– chiusura della circolazione veicolare e pedonale sulla carreggiata e area interessate dai lavori;

– istituzione del divieto di sosta, ambo i lati e in tutta l’area, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;

– divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;

– contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;



In via Guglielmo il Buono, tratto compreso tra incrocio con via Matteo

Carnalivari e il civ. 159: ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI

MARCIA.



L’ordinanza è valida fino al 31.05.2025.

