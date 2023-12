Palermo Concerto di Capodanno

«Esprimo grande soddisfazione per il risultato prodotto dalla sinergia tra il nostro ufficio, gli uffici dell’Amministrazione Comunale e l’Agenzia organizzatrice in merito alla gestione dell’accessibilità delle persone con disabilità al concerto di capodanno.

Le “best practices” già precedentemente utilizzate, ad esempio nei concerti di Claudio Baglioni, hanno già permesso di pianificare eventi nei quali gli aspetti legati all’accessibilità sono diventati un “punto di forza”. Si fa un altro passo verso la ricerca di un’accessibilità totale che dovrà diventare la regola e non l’eccezione.

In questo senso avevamo avviato, nei giorni scorsi, interlocuzioni con la Società organizzatrice “Puntoeacapo” nella persona del suo Direttore Nuccio La Ferlita e con gli uffici l’Amministrazione Comunale, nella persona del dott. Gaspare Simeti, i quali hanno confermato che per il concerto di Capodanno in Piazza Politeama saranno attivate procedure organizzative tali da garantire la migliore fruibilità possibile alle persone con disabilità motoria.



In particolare si evidenzia il posizionamento sotto il palco, nel rispetto delle misure di sicurezza ed un accesso dedicato da Via Amari per le persone in carrozzina, da questo ingresso sarà possibile raggiungere l’area destinata tra il palco e le transenne antipanico.

Un sentito ringraziamento, va pertanto al dott. La Ferlita, al dott. Gaspare Simeti e agli uffici comunali per la sensibilità e per l’attenzione mostrate e per le modalità pro attive con le quali ci si approccia alle tematiche riguardanti le persone con disabilità.

Se ognuno fa qualcosa insieme si può fare molto!

Palermo inclusiva è un sogno realizzabile!»

Lo dichiara il Garante per le persone con disabilità, Pasquale Di Maggio.

Com. Stam. + foto