Palermo Concerto Radio Italia 27 giugno – Nota del Garante per i diritti delle persone con disabilità

In relazione al concerto di Radio Italia, che si svolgerà nella nostra città il 27 giugno 2025, in considerazione delle richieste pervenute al nostro ufficio abbiamo chiesto all’organizzazione quanto predisposto in merito all’ospitalità per le persone con disabilità.

Ringrazio il dott. Notaro, dirigente di Radio Italia, per la sollecita e dettagliata risposta che riporto di seguito. In occasione del concerto del 27 giugno 2025, nel Settore 2 destinato al Pubblico sarà presente, come in tutte le precedenti edizioni, un’area delimitata posta sopra una pedana sopraelevata rispetto alla quota di calpestio del prato, dedicata alle persone con disabilità e ad un loro accompagnatore (uno per ogni disabile).

Sarà necessario prenotare il proprio posto, a partire dal 10 giugno 2025, attraverso il sistema di accreditamento messo a disposizione sul sito <www.radioitalia.it>, che rilascerà un titolo d’ingresso (QR code) fino ad esaurimento posti.La rampa di accesso alla pedana, adeguatamente realizzata per l’accoglienza del pubblico diversamente abile, si diparte dalla strada in battuto di cemento che divide le due macroaree dell’area verde del Foro Italico, fatto questo che permette l’accesso, con facilità, anche a chi ha difficoltà a deambulare.

Per tutta la durata del concerto sarà presente del personale di controllo, tra cui un addetto alla sicurezza “serra-fila ed assistenza invalidi” con il compito di:

in caso di emergenza aiutare i disabili eventualmente presenti ad abbandonare l’area,

assistere chiunque possa essere in difficoltà ed accertarsi che nessuno sia rimasto bloccato, per panico o per altre cause.

Lo spazio destinato non presenta particolari criticità, l’intero camminamento dal punto di arrivo fino alla pedana è costituito da un piano sufficientemente liscio ed equamente distribuito, tale non costituire pericolo e/o intralcio.

Per quanto riguarda l’approvvigionamento idropotabile, si assicura la presenza di bottigliette d’acqua messe a disposizione per il pubblico.

I servizi igienici più vicini alla pedana saranno due, controllati ed igienizzati prima dello spettacolo.

Palermo inclusiva è un sogno realizzabile.

Se ognuno fa qualcosa insieme si può fare molto.

Dott. Pasquale Di Maggio

Garante per i diritti delle persone con disabilità

Com. Stam.