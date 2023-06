Palermo Concerto Vasco Rossi. Ordinanze aree di sosta e limitazione alla circolazione

L’Ufficio Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico di Massa del Comune di Palermo ha emanato le ordinanze n° 870 e 871 del 19/06/2023. relative alla individuazione aree di sosta per i pullman e alla limitazione della circolazione veicolare e pedonale in varie vie e piazze cittadine in occasione del “Concerto Vasco Rossi”, per il 22 e 23 giugno 2023.

L’assessore alla Mobilità sostenibile, Maurizio Carta sottolinea “l’importante lavoro di sinergia coordinato dalla Protezione Civile tra tutti i rami dell’Amministrazione e con la Questura di Palermo per poter garantire che l’evento si svolga in totale sicurezza e riducendo al minimo i disagi per la cittadinanza”.

Il provvedimento n. 870 ordina:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 00.00 del 22 giugno 2023 alle ore 06.00 del 24 giugno 2023 e comunque fino a cessata esigenza, ad eccezione dei pullman nei sotto elencati siti:

 Piazzale Ambrosini intera Piazza;

 Via Ammiraglio Calogero Nicastro tratto Compreso da Largo Antonio Sellerio escluso e Via Ammiraglio Paolo Thaon di Revel nel lato dx del senso di marcia;

 Via Isaac Rabin intero tratto del lato dx del senso di marcia;

 Via Anwar Sadat intero tratto del lato dx del senso di marcia;

Altresì, saranno utilizzate le aree interne alla struttura “Fieristica” sita nella Via Anwar Sadat civ. 13, solo per la sosta dei pullman.

La gestione degli spazi di sosta di cui sopra, destinati ai pullman di cui all’evento e l’eventuale indirizzamento degli stessi in altre aree di sosta alternative, sarà curata dalla Polizia Municipale, con il supporto di personale e volontari della Protezione Civile che garantiranno l’instradamento e l’assistenza necessaria agli spettatori che dovranno

raggiungere lo stadio “Renzo Barbera”.

A tal proposito, se necessario, a completamento e/o esaurimento degli spazi disponibili nei siti sopra citati, si individuano le seguenti aree di sosta che potranno essere utilizzate dagli ulteriori veicoli e/o pullman:

 Piazzale John Lennon già Giotto

 Parcheggio Basile

 Parcheggio Nina Siciliana.

Qui di seguito si riportano, i percorsi dei pullman consigliati da A29 in direzione Piazzale Ambrosini e da A19 in direzione Fiera.

Per i Pullman provenienti dalla Sicilia occidentale, Trapani/Mazara del Vallo verso Piazzale Ambrosini (Parcheggio Stazione Francia):

Da innesto A29/E90 in direzione di Viale della Regione Siciliana Nord Ovest uscire a svincolo zona industriale nord (subito dopo ospedale Cervello), sottopasso, rotonda Vittime di Montagna Longa, via Ugo La Malfa, Via Pietro Nenni e per viale Francia in direzione di piazzale Gaspare Ambrosini.

Per i Pullman provenienti dalle località orientali della Sicilia

(Messina/Catania/Siracusa/Ragusa/Caltanissetta/Agrigento/Enna) verso Fiera:

Da innesto A19/E90 – Viale Regione Siciliana direzione Trapani, uscire a svincolo viale Lazio, (viale Lazio corsia preferenziale in contromano), viale Campania, via Brigata Verona, Piazza Vittorio Veneto, via dell’Artigliere, piazza Leoni, viale Diana, via della Favorita, via

Imperatore Federico, piazzale Nelson Mandela, via Arnaw Sadat.

Coloro i quali raggiungeranno il capoluogo in auto privata, si consiglia di utilizzare il parcheggio pubblico Giotto/Lennon e raggiungere lo stadio utilizzando le linee urbane del trasporto pubblico operativo.

Il provvedimento n. 871 ordina:

– ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DALLE ORE 07.00 DEL 21 GIUGNO 2023 ALLE ORE 06.00 DEL 24 GIUGNO 2023 E COMUNQUE FINO A CESSATA ESIGENZA DELLE SOTTO RIPORTATE VIE E PIAZZE:

 Viale Del Fante, in ambo i lati del tratto compreso tra il Viale Diana e Viale Rocca;

 Piazza Salerno, Intera Piazza;

 Via Villa Sofia, in ambo i lati del tratto compreso tra la Piazza Salerno e Via Croce Rossa;

 Piazza Giovanni Paolo II, Intera Piazza;

 Piazza San Marino, Intera Piazza;

 Via Del Carabiniere, in ambo i lati dell’intero tratto;

 Via Dei Leoni, Intero tratto in ambo i lati.

Ordinanze in allegato.

Com. Stam.