Palermo Condi-meteo avverse, anche venerdì allerta gialla

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, venerdì 31 ottobre. Per la giornata di venerdì, su tutta la Sicilia, è prevista allerta gialla.
In particolare – si legge nell’avviso n.25303 – “si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.
Avviso in allegato.
0 comments