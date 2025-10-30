Notizie

Palermo Condi-meteo avverse, anche venerdì allerta gialla

• Bookmarks: 5

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, venerdì 31 ottobre. Per la giornata di venerdì, su tutta la Sicilia, è prevista allerta gialla.

In particolare – si legge nell’avviso n.25303 – “si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Avviso in allegato.

25303_AVVISO DRPC_2025_10_30_48703_1Download
KKKKK
