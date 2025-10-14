Palermo Condi-meteo avverse – Mercoledì allerta gialla

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di mercoledì 15 ottobre. Su tutta la Sicilia, per la giornata di domani, è prevista allerta gialla.

“Dal mattino di domani e per le successive 24-36 ore – si legge nell’avviso – si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Avviso n.25287

