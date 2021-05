“Sinistra Comune condivide pienamente la scelta del sindaco, espressa oggi in conferenza dei capigruppo, di individuare un percorso politico con tutte le forze presenti in Consiglio Comunale per completare quest’ultimo anno di consiliatura mettendo in sicurezza le scelte strategiche per la città.

L’assenza di una maggioranza, dopo la scelta di IV di abbandonare il progetto di città che ha vinto le elezioni, impone un surplus di responsabilità politica che consenta di individuare e discutere atti deliberativi necessari. Noi riteniamo che, accanto ad atti di natura finanziaria assolutamente indispensabili, abbiano priorità il piano regolatore, i regolamenti per i beni comuni e i beni confiscati e regolamento rifiuti. Riteniamo che vi siano tutte le condizioni politiche per continuare un percorso. Abbiamo contribuito, anche con la nostra scelta forte in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, a fare emergere le ambiguità di alcune forze politiche che, come ha definitivamente chiarito oggi il sindaco, avevano un altro disegno politico sebbene esprimessero assessori in giunta”.

Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo di Sinistra Comune, Barbara Evola.

Com. Stam.