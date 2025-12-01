Palermo Conferimenti Rifiuti RD: Giornata di informazione per i cittadini della Marinella – Mercoledì 3 dicembre ore 10- Istituto “Caponnetto”

La settima circoscrizione, in collaborazione con la RAP, ha organizzato una giornata “green” rivolta ai residenti del quartiere Marinella per mercoledì 3 dicembre alle ore 10. L’incontro di informazione e comunicazione è previsto presso la sede centrale della Direzione Didattica “Antonino Caponnetto” di via Socrate 11.

L’esigenza nasce per contrastare l’elevata quantità di rifiuti contaminati e la presenza di discariche abusive. L’obiettivo è sensibilizzare e informare i cittadini della Marinella sul corretto conferimento dei rifiuti, con particolare riferimento al servizio “Porta a Porta”, già attivo in tutta la zona. Per l’occasione RAP illustrerà le modalità e i calendari di conferimento per le diverse frazioni (organico, plastica/ metallo, carta/ cartone, vetro, residuo non riciclabile).

