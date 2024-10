Palermo Consegna lavori Baglio Mercadante. Lagalla: “Con i fatti portiamo avanti progetti di riqualificazione”

“Oggi è stata una giornata importante per i quartieri di Borgo Nuovo e dello Zen. Ho avuto il piacere di partecipare alla riapertura della palestra di Borgo Nuovo e contemporaneamente venivano consegnati i lavori per il recupero dello storico

Baglio Mercadante, allo Zen, alla presenza dell’assessore alle Opere pubbliche Orlando e dei suoi uffici, che ringrazio per l’impegno e il lavoro svolto. In questo modo, infatti, operiamo per realizzare concretamente i progetti previsti dall’accordo di programma tra Comune e Regione Siciliana con i Fondi ex Gescal per due decenni rimasti solo sulla carta e che questa amministrazione ha evitato di perdere definitivamente, grazie alla collaborazione con la Regione. Con la riqualificazione, per oltre 10 milioni di euro, del Baglio Mercadante, realizzeremo un centro per minori e anziani, alloggi diurni per ragazze madri, uffici e un giardino. Ma i fondi ex Gescal serviranno anche per opere pubbliche e manutenzione delle strade in altri quartieri, oltre allo Zen, e in particolare Borgo Nuovo e Sperone”. Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla.

Link comunicato lavori Baglio Mercadante diffuso ieri. https://www.comune.palermo.it/palermo-informa-dettaglio.php?tp=1&id=41890

