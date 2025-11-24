Palermo Consegna locali scuola Casa del Fanciullo

«In data odierna si è svolta la consegna tecnica dei locali della Scuola Casa del Fanciullo, frutto di un percorso condiviso tra il Comune di Palermo e i Padri Vocazionisti. Esprimiamo grande soddisfazione per questo importante traguardo, che porterà a breve alla restituzione alla collettività di una struttura scolastica rinnovata e funzionale.

Tuttavia, si ritiene doveroso evidenziare con rammarico l’assenza di comunicazione ufficiale alla Seconda Circoscrizione in merito all’iniziativa. Pur non rivendicando alcuna visibilità né meriti, sarebbe stato auspicabile un gesto di cortesia istituzionale, nel rispetto del ruolo che le circoscrizioni svolgono quotidianamente a servizio del territorio.

La presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e di figure istituzionali conferma l’importanza dell’evento. Dispiace constatare che, nonostante la rilevanza dell’occasione, non sia stato ritenuto opportuno coinvolgere la circoscrizione, ancor più considerando la presenza di un assessore appartenente al medesimo partito del Presidente circoscrizionale.

Tale episodio si inserisce in un quadro più ampio di progressiva marginalizzazione delle circoscrizioni, che solleva interrogativi sulla loro effettiva valorizzazione all’interno dell’assetto amministrativo. Se tali enti non sono ritenuti funzionali, si invita formalmente il Comune di Palermo ad avviare una riflessione seria e trasparente sull’opportunità di mantenerli, valutando l’eventuale revisione dello Statuto e delle normative vigenti, al fine di alleggerire la spesa dell’amministrazione, considerato pure la mancanza di un decentramento tanto decantato da più di 20 anni e mai applicato nemmeno in questa consiliatura.

Mi auguro tanto che il Consiglio Comunale e la Giunta vogliano prendere in considerare e attenzionare queste osservazioni, nell’interesse della collettività».

Lo dichiara il presidente della seconda Circoscrizione, Giuseppe Federico.

Com. Stam.