Palermo Consiglio comunale approva aggiornamento “Piano delle Farmacie”

Con un voto unanime, il Consiglio comunale ha approvato l’aggiornamento del “Piano delle Farmacie” del Comune di Palermo.

“L’aggiornamento – dichiara l’assessore con delega alla Sanità e alle farmacie, Fabrizio Ferrandelli – conferma il numero di licenze rilasciate negli anni in città secondo il principio di una sede farmaceutica ogni 3.300 abitanti in relazione alla popolazione e l’impossibilità di rilasciare nuove licenze in quanto il parziale decremento della stessa non lo consentirebbe “.



L’assessore, poi sottolinea che il provvedimento “è andato al voto del Consiglio dopo aver ottenuto il parere favorevole di Asp, dell’Ordine dei farmacisti e delle Commissioni consiliari competenti”.

Dichiarazione assessore Ferrandelli

