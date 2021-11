Palermo Consiglio comunale. Dichiarazione consiglieri Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Diventerà Bellissima e Udc

“Ci sembra assolutamente puerile, se non irresponsabile l’atteggiamento di quei consiglieri che oggi hanno occupato l’aula per protesta solo perchè non si è prelevata la delibera del Piano Triennale delle opere pubbliche.

La proposta avanzata dall’opposizione era quella di un cronoprogramma, così come stabilito dalla conferenza dei capigruppo, per approfondire la settimana prossima tutte le sfaccettature del Piano Triennale 20/22. Un programma che prevede l’audizione del sindaco e poi tutti i vari responsabili dei procedimenti delle opere indicate nel Piano Triennale per arrivare poi al voto dell’atto in aula entro venerdì. Un atto di responsabilità quella nostra per approfondire in maniera particolarmente attenta tutta la questione. Cosa che evidentemente non è stata apprezzata da parte dei consiglieri che hanno preferito mettere in scena questa “occupazione”. Una reazione puerile, un melodramma di seconda categoria, di chi vuole approvare un documento Senza averlo approfondito in maniera sufficiente”.

A dichiararlo Igor Gelarda, Francesco Scarpinato, Giulio Tantillo, Claudio Volante ed Elio Ficarra, capigruppo di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Diventerà Bellissima e Udc, insieme ai consiglieri Marianna Caronia, Alessandro Anello, Roberta Cancilla e Sabrina Figuccia per la Lega. Mimmo Russo e Fabrizio Ferrara per Fratelli d’Italia, Andrea Mineo per Forza Italia, Giusy Russa per Diventerà Bellissima.

