Palermo Conti Rap. Azienda e Sindacati chiedono di incontrare il Sindaco

Questa mattina presso la sede istituzionale della RAP di piazzetta Cairoli si è tenuta con le OO.SS. Fp CGIL, FIT CISL, UILtrasporti e FIADEL un incontro già programmato dall’Azienda al fine di affrontare congiuntamente le criticità derivanti dall’attuale situazione economica finanziaria dell’Azienda.

Si è discusso dei contenuti dello stato di agitazione già da ieri annunciato dalle

organizzazioni sindacali derivato dalle preoccupazioni connesse alle difficoltà

palesate nel comunicato stampa di ieri.

Al tavolo l’Azienda alla presenza del presidente Giuseppe Todaro e del dirigente Massimo Collesano ha illustrato tutte le iniziative assunte in questo periodo per ricondurre alla normalità la situazione economico-finanziaria di Rap, oggetto di

continue interlocuzioni con il Socio Unico ed i suoi competenti uffici.

Nel condividere le preoccupazioni sollevate dalle OO.SS., si è addivenuti

congiuntamente di dare adeguate e immediate risposte alle preoccupazioni dei lavoratori, chiedendo un incontro con il Sindaco Lagalla, il vice sindaco Varchi e l’assessore al ramo Mineo per avere concrete risposte e soluzioni a tutte le problematiche discusse al tavolo sindacale:

Al tavolo congiunto con il Socio si chiederà l’approvazione bilancio 2022 (prevista l’Assemblea i primi giorni di ottobre), l’individuazione di soluzioni per ripianare il risultato della semestrale 2023 che ha visto emergere una perdita di 3,8 milioni circa

e, fra queste, un intervento straordinario del Socio per servizi extra indispensabili per colmare il gap economico, riavviare il percorso di ricapitalizzazione fermo da tempo, il riconoscimento immediato di una parte dei crediti vantati dalla società che ammontano a circa 35 milioni di euro per far fronte alle necessità immediate di cui ha

bisogno l’azienda per il suo rilancio ed infine, l’approvazione del piano industriale con annessa approvazione del piano del fabbisogno.

Con l’auspicio che la riunione si potrà svolgere alla presenza del Sindaco al piu’ tardi nella prossima settimana.

Com. Stam.