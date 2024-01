Palermo Contratto di servizio. Settima commissione incontra vertici AMG

“”Oggi la VII Commissione Consiliare del Comune di Palermo ha incontrato il Presidente della AMG Energia Francesco Scoma e l’ Ing. Cairone Roberto Dirigente ufficio illuminazione pubblica ed impianti tecnologici del Comune, in merito al parere per il rinnnovo del contratto di servizio.

Il Presidente della VII Commissione Pasquale Terrani insieme ai Consiglieri Fabrizio Ferrandelli ,Fabio Giambrone e Giuseppe Mancuso hanno posto una serie di quesiti in merito ai servizi di : impianti di illuminazione Pubblica cittadina, attivazione impianti di illuminazione, sostituzione di impianti obsoleti, utilizzo di impianti all’avanguardia, durata contratto di Servizio ed adeguamento in termini di risorse, piano Assunzionale , TurNover, eventuale affidamento diretto di risorse ad AMG per espletamento di progetti ed indire gare in via diretta secondo le norme vigenti. Il Presidente Pasquale Terrani ha evidenziato la necessita’ di coinvolgimento del Socio Unico Comune di Palermo nella persona del Sindaco Prof. Lagalla e del Vice Sindaco On.Varchi Assessore con delega alle Partecipate per assumere decisioni in merito al rilancio della Società AMG , in quanto la stessa deve essere messa nelle condizioni di programmare piani strategici vincenti. In modo tale da mettere il Consiglio Comunale di Palermo nelle condizioni di valutare e deliberare un contratto di servizio congruo e soddisfacente per tutti i soggetti interessati,.in quanto la Società è patrimonio del Comune di Palermo”.

