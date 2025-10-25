Palermo: Controlli antidroga a Ballarò, minorenne sorpreso con 61 gr di cocaina

Nell’ambito delle numerose iniziative finalizzate alla prevenzione della criminalità diffusa ed alla repressione degli illeciti di varia natura, con particolare riferimento al possesso di armi e munizioni ed alla cessione minuta di sostanze stupefacenti, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto il cittadino italiano di 16 anni, in quanto colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga del tipo cocaina.

In particolare, il 18 ottobre, operatori dei Falchi e dell’Antirapina della Squadra Mobile in diretta e stretta collaborazione tra loro, nel corso di una coordinata azione dinamica di controllo del territorio nel quartiere Ballarò, avevano modo di individuare e sottoporre a perquisizione un immobile, riferibile al 16enne.

L’azione di ricerca veniva espletata anche con l’ausilio di una unità cinofila specializzata, messa a disposizione dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e permetteva di rinvenire e sequestrare due involucri termosaldati, contenenti, complessivamente, 61 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione.

In ragione delle evidenze raccolte, il minore veniva tratto in arresto ed associato presso il locale C.P.A. (Centro di Prima Accoglienza), in attesa del giudizio di convalida, così come convenuto con il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo, tempestivamente avvisato dagli agenti operanti.

Al termine dell’udienza di convalida, celebrata il 21 ottobre u.s., al giovane veniva applicata, dal competente organo giudicante, la custodia cautelare presso l’Istituto Penale per i Minorenni.

Nel medesimo contesto, veniva deferito in stato di libertà, per gli stessi fatti riferiti al minorenne, anche un cittadino italiano di 37 anni, residente anch’egli nell’unità abitativa perquisita.

Giova precisare che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di eventuali sentenze passate in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.