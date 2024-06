Palermo Controllo ispettivo della Polizia Municipale in vicolo dei Corrieri: denunciato il titolare di un pub. Sanzioni per quasi 7 mila euro

La Polizia Municipale nei giorni scorsi è intervenuta per un controllo ispettivo in vicolo dei Corrieri, nel centro storico di Palermo, dove un locale è risultato non in linea con le prescrizioni dettate dal regolamento comunale per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e intrattenimento.

Dal controllo visivo e documentale, gli agenti intervenuti hanno rilevato diverse criticità legate al fatto che il proprietario occupava una considerevole porzione di area pubblica (45 mq.) con numerosi elementi di arredo e attrezzature a servizio dell’attività, con grave intralcio alla viabilità e pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Essendo, inoltre, lo stesso vicolo sottoposto alle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali, lo si destinava a un uso incompatibile con il suo carattere storico, artistico e pregiudizievole per la sua conservazione e integrità, deturpandolo, senza alcuna concessione e senza il necessario nulla osta della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana.

All’atto del sopralluogo, nel locale non veniva effettuato il corretto smaltimento dei rifiuti, in particolare vetro, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti dalla normale attività e da comportamenti generanti degrado ambientale, posti in essere dagli avventori del pub, che con i loro schiamazzi notturni disturbavano anche il riposo dei residenti nelle unità abitative vicine al locale.

Il titolare è stato denunciato perché invadeva e occupava illecitamente il suolo pubblico al fine di trarne profitto e per avere deturpato beni di interesse storico e artistico. Ed è stato multato per quasi 7 mila euro.

Com. Stam. + foto