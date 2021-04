“Non condividiamo le parole utilizzate dal sindaco Orlando quando parla di rischio strage a causa del covid 19. Orlando pensi piuttosto a tutto quello che non ha fatto in ben 35 anni di sindaco, anche se a intermittenza e a quanto poco abbia aiutato, con la sua gestione, le attività imprenditoriali e commerciali della città.

La zona rossa a Palermo è stata pressoché inutile e la dimostrazione è data dall’impennata di questi giorni dei positivi. Addirittura con un saldo di quasi 600 persone solo ieri. La verità è che, come ha detto il deputato della Lega Borghi, le chiusure non dovrebbe essere scelte da un’entità astratta come il CTS ma dal Parlamento. È una questione politica e non solo sanitaria. Ci sono migliaia di imprenditori e commercianti che a Palermo non riescono più ad arrivare a fine mese. Nessuno sottovaluta il problema covid, e la prudenza è assolutamente necessaria, ma non si muore solo di covid 19. La gente continua a circolare per strada, controlli ce ne sono pochissimi perché comunque sono difficili da fare per come è normata la zona rossa. Mentre le attività commerciali stanno morendo tutte. Ancora una volta chiediamo, come gruppo consiliare, di non condannare questa città, già fortemente danneggiata e povera, alla morte economica e commerciale. Riapriamo subito e con attenzione, in sicurezza, ma riapriamo”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Lega di Palermo Igor Gelarda, Alessandro Anello, Sabrina Figuccia e Roberta Cancilla.

Com. Stam.