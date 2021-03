Il Sindaco Leoluca Orlando ha inviato poco fa una nota al Commissario ad-hoc per la emergenza Covid in provincia di Palermo, Renato Costa, e alla Direttrice Generale della Asp di Palermo, Daniela Faraoni, nella quale conferma la “disponibilità della Protezione civile comunale” e invita a “valutare ogni possibile forma di coinvolgimento e supporto da parte dell’amministrazione comunale in ogni sua articolazione per far fronte alle necessità emerse in queste ore ed alleviare le criticità riscontrate dai cittadini.“

Orlando afferma di essere “conscio delle difficoltà organizzative connesse al servizio, in particolare quello rivolto ai soggetti fragili e fragilissimi, sia per la oggettiva situazione di emergenza, sia per le generali incertezze legate all’andamento della campagna vaccinale a livello nazionale ed europeo.”

Allo stesso tempo, il Sindaco ritiene che l’esperienza del drive through alla Fiera sia stata fino ad ora un’eccellenza delle attività di screening e prevenzione legate al Covid-19, sia per l’altissimo numero di cittadini cui è stato effettuato il tampone sia per l’esempio di proficua collaborazione fra soggetti istituzionali di diverso livello“.

Com. Stam.