Il Sindaco Leoluca Orlando ha inviato oggi una nota al Commissario straordinario per l’emergenza Covid Renato Costa e alla Direttrice della ASP Daniela Faraoni, con cui sollecita la trasmissione di dati aggiornati sull’andamento dei contagi nella città di Palermo. “

Siamo di fronte ad un sensibile aumento dei nuovi contagi – afferma Orlando ricordando che negli ultimi giorni non si sono mai registrati meno di 200 contagi con punte superiori ai 370 – e ciò impone la necessità di disporre di dati precisi città per città (non più forniti dallo scorso 7 marzo) e, all’interno della città di Palermo, di dati (quantomeno settimanali) relativi a specifici ambiti o quantomeno per le singole Circoscrizioni.”

Per il Sindaco, i dati sono essenziali “al fine di porre in essere ogni opportuna misura” anche per valutare l’adozione di ulteriore e nuovi provvedimenti restrittivi oltre quelli già adottati nei giorni

scorsi in condivisione con il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Com. Stam.