Possibilità di interruzione del transito pedonale o veicolare in piazza Sant’Anna, piazza Magione e nell’area della Vucciria in caso di accertato affollamento tale da non consentire il rispetto delle norme anti Covid e di una ordinata presenza sui luoghi al fine di impedire inaccettabili eccessi e atti di violenza.

E’ questa la sintesi di una ordinanza che il sindaco Orlando ha firmato nella tarda serata di ieri nell’ambito delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid-19.

Il provvedimento, è stato concordato con il Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica e sarà valido da oggi e fino a tutto il 20 giugno, dalle 18 alle 24, tranne oggi e domani in cui sarà attivo fino alle 23.

Questo il provvedimento nel dettaglio:

Piazza Sant’Anna: (nei giorni: 5, 6,12,13,19 e 20 giugno 2021)

Via Lattarini angolo Piazza Sant’Anna (accesso);

Piazza Sant’Anna angolo via Cagliari (deflusso);

Piazza Sant’Anna angolo via Sant’Anna (deflusso).

Piazza Magione: (tutti i giorni dal 5 al 20 giugno)Via Rao angolo Via Pardi;

Via Filangeri angolo Via Rao;

Vicolo Caccamo all’Alloro

Via dei Risorti angolo Via della Vetreria;

Via della Vetreria angolo Via dello Spasimo;

Via Castrofilippo angolo Via Riso;

Via Riso angolo Via della Vetreria;

Via Magione angolo Via Botta.

Gli accessi e deflussi a Piazza Magione nei punti sopra indicati saranno individuati secondo le indicazioni stabilite in sede tecnico operativa.

Mercato della Vucciria: (Giorni: 5, 6,12,13, 19 e 20 giugno 2021)

Via Maccheronai/Piazza San Domenico (accesso);

Discesa Caracciolo/Via Roma (accesso);

Via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

Vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

Via Argenteria/Vicolo Paterna (deflusso);

Via dei Coltellieri/Vicolo della Rosa Bianca (deflusso);

Vicolo Mezzani/Via dei Frangiai (deflusso).

Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento.

In allegato l’ordinanza

Com.