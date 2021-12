Palermo Covid. Sarà erogato per intero il bonus al personale di Villa Sofia e Cervello. Approvato OdG Caronia

“Finalmente il Governo regionale si è impegnato, per bocca dell’assessore Razza, a risolvere per via amministrativa l’incredibile situazione degli ospedali Villa Sofia e Cervello, i cui operatori sanitari, dopo essere stati per mesi (ed essere ancora) in prima fila nella lotta al Covid, non hanno ricevuto per intero il bonus riconosciuto in altre aziende sanitarie: una situazione paradossale che va sanata al più presto.

È questo il risultato che abbiamo ottenuto ieri sera con un nostro Ordine del Giorno approvato all’ARS. “Lo ha dichiarato Marianna Caronia dopo il voto di ieri sera in Assemblea Regionale Siciliana durante l’assestamento di bilancio.

“Sono certa – conclude la deputata – che l’impegno assunto dal Governo si trasformerà presto in un atto amministrativo concreto. Non è pensabile che chi ogni giorno rischia la vita per tutti noi non abbia riconosciuto un diritto acquisito per legge.”

