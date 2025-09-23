Palermo: crack su strada ed in appartamento. la Polizia di Stato arresta un giovane palermitano

La Polizia di Stato, segnatamente personale dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha tratto in arresto un 19enne palermitano e sequestrato dosi di crack.

Il giovane, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, è stato intercettato da una pattuglia di polizia, lungo la via Ottavio d’Aragona in orario serale. Notati gli agenti, il giovane ha arrestato la marcia e, goffamente, ha cercato senza riuscirci di liberarsi di un carico trasportato di natura non meglio precisata, piegandosi ed armeggiando tra le auto in sosta.

Gli agenti non lo hanno mai perso di vista ed anzi lo hanno raggiunto e sottoposto a perquisizione.

Addosso, ben celate tra gli indumenti intimi, aveva occultato dosi di crack e, nel borsello, recava 200,00 euro, presunto provento di spaccio già avvenuto.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione presso la quale risedeva ove sarebbero state rinvenute altre dosi di crack e materiale per il confezionamento per un peso complessivo di 55 grammi, lordi.

Le fasi del rinvenimento domiciliare del crack, avvenute anche grazie alla preziosa collaborazione di unità cinofile della Polizia di Stato, sono state ostacolate dall’attiva resistenza opposta dal fermato che, per questo motivo, dovrà rispondere anche di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il giovane è stato arrestato e lo stupefacente sequestrato.

Giova precisare che l’odierno indagato, è, allo stato, indiziato in merito ai reati contestati e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.