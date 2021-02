Questa mattina, l’Assessora alla scuola Giovanna ha partecipato in videoconferenza all’iniziativa “Responsabilità in rete, Cyberbullismo e rischi del web”, organizzata in vista della Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo che si celebra il 7 febbraio e del #SaferInternetday in programma, invece, il 9 febbraio.

Si è trattato di un confronto con studenti, docenti, genitori aderenti alla rete “Sì Cyber, no Bullo”, inserita nel progetto EduVision organizzato nell’ambito dell’accordo di rete di scopo tra l’I.C. Marconi e l’ I.C. Arenella e dall’Associazione Incontrosenso e che ha visto coinvolti i rappresentanti della FondazioneCarolina e forze di Polizia.

“La rete – ha detto l’assessora Marano – è un ecosistema con potenzialità straordinarie, capace di fornire al diritto allo studio modalità innovative di apprendimento, di accrescere il senso di appartenenza ad una comunità, di curare quei sentimenti di solitudine provati da bambine, bambini e adolescenti accresciuti dalla pandemia. Ma è un mondo che nasconde anche molte insidie e pericoli per i minori. Lo conferma una recente indagine condotta dall’associazione ‘Terre des hommes’ dalla quale, analizzando un folto campione di adolescenti,

emerge che il 61% di adolescenti afferma di essere stato vittima e il 68% di essere stato testimone di episodi di #bullismo e cyberbullismo, mentre sei adolescenti su dieci hanno dichiarato di non sentirsi sicuri on line. Ecco perché dobbiamo fare in modo che internet sia sempre più un luogo protetto, al quale accedere in modo consapevole, graduale, non prima di una certa età e mai da soli. Tutti insieme, istituzioni, famiglie, scuole, associazioni, dobbiamo puntare a sviluppare progetti di #educazionedigitale che siano sempre attivi e a disposizione di bambine, bambini e adolescenti, fornendo supporto in questo senso anche ai genitori. Prima della pandemia – coclude Giovanna Marano – l’amministrazione aveva sostenuto l’avvio di laboratori educativi che speriamo di potere riavviare presto in presenza. Il Comune di Palermo è impegnato a promuovere, anche attraverso la Sispi, la società partecipata che si occupa di innovazione, nuovi strumenti e opportunità di educazione digitale”.

Com. Stam.