In prosecuzione delle attività già programmate nei giorni scorsi relative alla pulizia e lavaggio strade nell’area perimetrale di Piazza Magione (via Teatro Garibaldi, via Carlo Rao, via Filippo Evola e via Magione.), a seguire si è provveduto alla pulizia, al diserbo di via e piazzetta dello Spasimo, piazzetta Oratorio dei Bianchi, vicolo Mazzaresi e via Santa Teresa fino a Piazza Kalsa. Altre attività di diserbo e spazzamento sono state effettuate in via Guadagna, tratto da via Stazzone a Bergamo, via Libertà (da piazza Croci al Politeama ), via Pasquale Calvi, via Carlo Alberto dalla Chiesa, via dei Tindori, Corso Vittorio Emanuele (zona Movida), piazza Marina.

Stamattina le attività da parte delle maestranze della RAP stanno proseguendo: in viale della Croce Rossa, via Villa Sofia, nelle vicinanze del Presidio ospedaliero villa Sofia -CTO, fino a via Alcide De Gasperi; e ancora in via e piazza Mura San Vito, piazzetta Aragonesi, via Santa Agostino, piazzetta delle Stigmate.

Com. Stam.