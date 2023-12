Palermo Delibera proroga dehors

La Giunta, su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive ed Economiche Giuliano Forzinetti, ha prorogato fino al 31 Dicembre 2024 le istanze di occupazione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto assistite e non assistite.

Le istanze scadute o aventi scadenze legate alla normativa nazionale in ambito di “emergenza Covid”, ovvero non ancora formalmente autorizzate ma prodotte ai sensi delle Deliberazioni di G. C. nn. 122/2020, 133/2021, 60/2023 e 203/2023, a condizione che:

 entro il 29/02/2024 sia allegata all’istanza precedentemente presentata la richiesta di proroga (ordinaria e straordinaria) da presentare avvalendosi della modulistica all’uopo predisposta con la quale si attesti che l’occupazione di suolo pubblico sia conforme ai regolamenti ora vigenti;

 nulla sia mutato rispetto agli elaborati grafici presentati entro il termine previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 60/2023;

 entro il 29/02/2024 l’istanza sia corredata, in autoliquidazione del

pagamento del Canone unico patrimoniale che potrà essere calcolato avvalendosi del calcolatore CUP pubblicato nella piattaforma Super@ al seguente link:

https://sige.comune.palermo.it/entrateportal/calcolatrice.html;

 nel caso in cui l’occupazione di suolo pubblico dovesse risultare difforme

dal Regolamento, le somme non saranno restituite e si procederà con gli adempimenti consequenziali;

 la richiesta sia in regola con i versamenti dei diritti istruttori e di segreteria previsti dalle vigenti deliberazioni di Giunta alla data della presentazione dell’istanza.

“Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto. Nonostante la carenza cronica di personale, che negli ultimi mesi é peggiorata ulteriormente, non vogliamo lasciare indietro nessun imprenditore, che a causa delle difficoltà per l’ottenimento delle concessioni, avrebbe dovuto scegliere tra lavorare abusivamente o chiudere l’attività”. Rispetto alle delibere precedenti abbiamo esteso la proroga anche per le istanze ordinarie in attesa di rinnovo. Per le nuove istanze consigliamo sempre di utilizzare la procedura “semplificata”