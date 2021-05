“Voglio esprimere il mio apprezzamento per l’importante “lavoro di squadra” realizzato oggi dal Consiglio Comunale di Palermo: la condivisione di un unico ordine del giorno riguardante alcune deroghe al “Regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto.

La redazione del suddetto ordine del giorno agevola – nelle more che il Consiglio Comunale approvi formalmente le modifiche al proprio regolamento – il lavoro degli uffici del SUAP che potranno concedere le autorizzazioni richieste dai ristoratori, consentendo loro di utilizzare gli spazi all’aperto secondo procedure semplificate, sempre nel rispetto del codice della strada, nel rispetto dei diritti dei terzi e in condizioni di sicurezza. Il risultato realizzato oggi in Consiglio ha una grande valenza per l’intera città: nei momenti importanti, quale quello attuale, i Consiglieri tutti insieme hanno lavorato in favore della collettività, con grande senso di responsabilità, favorendo la riapertura degli esercenti le attività di ristorazione, maggiormente colpiti dalla pandemia.

Ringrazio tutti i Consiglieri per l’impegno”.

Lo ha dichiarato l’Assessora alle Attività Produttive, Cettina Martorana.

Com. Stam.