“Esprimiamo soddisfazione perché l’intero consiglio ha trovato accordo su un ordine del giorno che aiuta concretamente i ristoratori semplificando le procedure di estensione del suolo pubblico e

derogando al regolamento vigente.

Ringraziamo i colleghi consiglieri che, su nostra proposta, hanno ritirato i loro ordini del giorno, consentendo così di trovare l’unanimità su un testo finale concordato

con gli uffici stessi dell’assessorato attività produttive e sottoscritto da tutti i capigruppo consiliari. Per quanto riguarda la ZTL, per evitare che il tema trasformasse ancora una volta l’aula consiliare in uno stadio con tifoserie a favore e contro, avevamoproposto all’aula di trattare la mozione alla presenza dell’Amministrazione Comunale e del Ragioniere Generale, al fine di mettere il Consiglio Comunale nelle condizioni di potersi esprimere, considerato che, nel corso della seduta è pervenuto un parere da parte del Ragioniere Generale che afferma che “l’eventuale sospensione della ZTL determina un danno per AMAT ed espone il Comune a profili di responsabilità ove alla sospensione non dovesse corrispondere una forma di ristoro negoziato nei confronti delle partecipate”. Siamo consapevoli delle tante difficoltà che purtroppo patiscono giornalmente i nostri concittadini, dovute soprattutto all’emergenza pandemica ma anche alla precaria viabilità cittadina per via dei tanti cantieri stradali e del restringimento dei principali ponti: riteniamo dunque che una proroga della sospensione della ZTL, almeno fino alla fine dello stato di emergenza, sarebbe opportuna. Ma di fronte ad un parere così netto del Ragioniere Generale, abbiamo l’obbligo di approfondire e avere da parte dell’Amministrazione garanzie sulla tenuta dei conti dell’Amat, che già versa in condizioni

drammatiche sul piano economico finanziario, avendo chiuso i bilanci degli ultimi anni in perdita”.

Lo dichiarano Valentina Chinnici, Massimo Giaconia e Claudia Rini, del gruppo Avanti Insieme a Palazzo delle Aquile.

