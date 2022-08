Palermo, dichiarazioni D’Orso, Varrica e Di Piazza dopo le Parlamentarie M5S

La deputata D’Orso ha superato le parlamentarie e sarà il secondo nome nella lista plurinominale nel collegio Sicilia 1 – 01 dopo quello di Giuseppe Conte.

Adriano Varrica alla Camera e Steni Di Piazza al Senato, pur risultando i secondi più votati delle Parlamentarie, andranno nel listino dei sostituti per via della presenza di Giuseppe Conte capolista alla Camera e Roberto Scarpinato al Senato, e per il meccanismo dell’alternanza di genere.

Valentina D’Orso:

“Ringrazio, con sincera emozione, la comunità degli iscritti del MoVimento 5 Stelle ed il Presidente Conte per avermi rinnovato la fiducia. Sento, ancor di più di 5 anni fa, la responsabilità di rappresentare per il collegio Sicilia 1-01 il MoVimento 5 Stelle nella prossima competizione elettorale. Essere al fianco del nostro Presidente Giuseppe Conte, capolista nel nostro collegio, sarà un grande onore. Adesso bisogna correre, incontrare più gente possibile, occorre girare in lungo ed in largo il territorio per raccontare a tutti cosa il MoVimento 5 Stelle ha fatto con impegno e serietà in questi 4 anni e poco più e cosa ha in programma di fare nella prossima legislatura per il futuro dell’Italia in nome del bene comune. Voglio inoltre esprimere un ringraziamento ai colleghi portavoce uscenti che si sono spesi per il territorio in questi anni e che verranno di certo valorizzati dal Movimento in altri ruoli ed in altri ambiti perché sono risorse preziose.Ora occorre raggiungere tutti per spiegare che l’unico voto utile è il voto al MoVimento 5 Stelle, che è l’unica forza politica che rispetta gli impegni presi con i cittadini. Occorre portare più cittadini possibili “dalla parte giusta”. Il tempo è poco ma INSIEME possiamo fare grandi cose!”

Adriano Varrica:

“Giuseppe Conte sarà capolista alla Camera dei deputati nel collegio di Palermo. Sarà entusiasmante per me poterlo sostenere e contribuire al suo ingresso in Parlamento. Ringrazio di cuore gli iscritti del Movimento che mi hanno votato e che mi hanno portato al secondo posto come preferenze nella Sicilia Occidentale. Quanto sopra, combinato ai vincoli di legge sull’alternanza di genere, fa sí che non sarò candidato alla Camera dei deputati. Nelle prossime ore valuterò insieme al Presidente Conte come potrò rendermi utile al percorso che stiamo portando avanti insieme a tanti cittadini. É stato uno straordinario privilegio servire il Paese e il territorio al quale mi sento profondamente legato. Spero di essere riuscito a farlo con disciplina e onore”.

Steni Di Piazza:

“Riparto da qui dicendovi, innanzitutto, grazie. Non dimenticherò un solo giorno del mandato di Senatore della Repubblica a rappresentare in Parlamento le istanze di ciascun cittadino. Farò tesoro di ogni frase ascoltata, di ogni istanza accolta, del bisogno di giustizia sociale che ho sentito come un grido di dolore da territori e comunità. Il risultato delle parlamentarie non mi ha colto impreparato. Conoscevo i rischi di questo strumento e la complessità della tornata elettorale cui andiamo incontro. Tutto ciò richiederebbe un impianto armonico e strutturato. Al contrario ci troviamo al debutto di un parlamento ridotto che sarà eletto con una legge inadeguata. Da appassionato del diritto ritengo che l’Italia debba completare un processo di riforme attraverso le quali ridare respiro ai luoghi in cui devono generarsi le più nobili politiche sociali. Continuerò ancor più determinato ad operare con il Movimento 5 Stelle, che fonda i suoi principi nella cultura del bene comune e della inclusione sociale. Sanità, economia etica, finanza non speculativa, diritti e garanzie sono elementi imprescindibili per la tutela della vita e di ciascuna persona. Sento la responsabilità di continuare il dialogo con ciascuno di voi, perché insieme si possa ricostruire fiducia nelle istituzioni, necessaria a generare futuro. Il mio obiettivo è quello di rafforzare il legame tra il Movimento e una nuova forma di Parlamento, che proprio perché ridotto nei numeri, avrà bisogno di maggior sostegno all’esterno per veicolare cittadinanza attiva e politiche di equità. Ripartiamo, dunque, insieme. Ripartiamo dalla coerenza nelle urne e dalla fierezza che un voto ben espresso potrà restituirci… perché è nella scelta dei nostri rappresentanti che si fondano legalità e felicità per ciascun cittadino. Grazie!!!”.

Di seguito le liste di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle in Sicilia dopo l’esito delle Parlamentarie.

CAMERA

Sicilia 1 – 01

Conte Giuseppe D’Orso Valentina Aiello Davide Morfino Daniela

Sostituti:

Varrica Adriano Maggiore Maria Laura Chiazzese Giuseppe Finazzo Rosalia

Sicilia 1 – 02

Carmina Ida Perconti Filippo Giuseppe Martinciglio Vita Pignatone Dedalo Cosimo Gaetano

Sostituti:

Manni Daniela Nobile Luca Nessuno Baracco Alessandro

SENATO

Sicilia – 01

Scarpinato Roberto Damante Concetta Lorefice Pietro Bellavia Maria

Sostituti:

Di Piazza Stanislao Bevilacqua Dolores D’Amico Vincenzo Lazareanu Venera

Sicilia – 02

Floridia Barbara Pisani Giuseppe Amato Cinzia Piccitto Federico

Sostituti:

Rannone Giuseppina Oriolesi Marco Giordano Concetta Zimmitti Massimo

