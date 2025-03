Palermo “Differenzia Bene”. Il 29 marzo da Piazza Ballarò associazioni e RAP avviano una passeggiata ecologica in centro storico

Una passeggiata ecologica con un piccolo esercito di volontari, per spiegare regole e orari ma, soprattutto, per sensibilizzare sull’importanza della raccolta differenziata e di un corretto smaltimento dei rifiuti, prenderà il via sabato 29 marzo dalle ore 9.30 da Piazza Ballarò .

L’iniziativa si concentrerà in centro storico, dove si stanno riscontrando delle difficoltà nell’accettazione da parte dei residenti della nuova modalità di raccolta dei rifiuti. Accanto a Rap scenderanno in campo anche diverse associazioni ambientaliste della città, ma non solo. L’obiettivo è spiegare come devono essere separate le frazioni dei rifiuti e quando esporre, secondo un calendario preciso, i mastelli e i carrellati all’esterno delle proprie abitazioni o attività commerciali. Sarà presente anche un info point della Rap e la SRR Palermo Area Metropolitana e saranno distribuiti 15 mila calendari.

L’appello per una città più pulita e sostenibile è stato lanciato da Diecimedia insieme a Retake Palermo, Plastic Free, Filiis Palermo e Our Home Palermo e hanno già aderito la Prima Circoscrizione, Idea e Azione, la Lega Navale di Palermo, Palermo Mediterranea, l’associazione del Cassaro Alto, Significa Palermo e Molti Volti.



“Ringrazio le associazioni che hanno reso possibile questo evento – commenta il presidente della Rap Giuseppe Todaro – mostrando una sensibilità e un’attenzione ai temi di grande attualità che ci restituisce anche un barlume di speranza. Questa passeggiata ha lo scopo di spiegare l’importanza di adottare pratiche sostenibili per il rispetto della città e dell’ambiente. Per riuscire a tenere puliti i nostri quartieri bisogna che tutti collaborino. Come Rap non posso che ribadire che noi faremo la nostra parte, ma bisogna che i cittadini rispettino le regole senza abbandonare i rifiuti agli angoli delle strade. Questa mattina, come richiesto dalla Prima Circoscrizione, nel tratto di via Maqueda lato stazione stiamo sostituendo i carrellati di grosse dimensioni per le attività commerciali: ne avranno altri più piccoli e facili da usare, così non ci saranno più alibi e si potrà evitare che i carrellati esposti, disattendendo anche l’ordinanza sindacale vigente, rimangano fuori su strada 24 ore su 24, creando punti di abbandono illegali di rifiuti”.

Com. Stam.