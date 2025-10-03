Palermo  Domenica 5 ottobre 2025 Festa dei Nonni a Villa Giulia: musica, giochi, esibizioni, stand artigianali e manifestazioni sportive

Domenica 5 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, a Villa Giulia, si celebrerà la Festa dei nonni. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Palermo,

ha lo scopo di valorizzare il prezioso contributo che i nonni apportano all’intera comunità ed è un’opportunità per esprimere gratitudine verso coloro che, con amore, saggezza e dedizione, sono da sempre pilastri delle famiglie e custodi della memoria collettiva.

Per il Comune di Palermo sarà presente l’assessora alle Politiche sociali Mimma Calabrò.

Com. Stam. + foto