«Il Consiglio comunale oggi ha approvato una delibera che prevede l’apposizione di una lapide dedicata ad Elda Pucci all’interno di palazzo delle Aquile.

Con un ordine del giorno, anche questo approvato oggi, di cui noi siamo i due primi firmatari abbiamo chiesto che venga intitolata anche una strada cittadina alla Dottoressa Elda Pucci.

Tutto questo perché è giusto che anche dai cittadini venga ricordata l’opera meritoria politica e civica, che ha svolto Elda Pucci, non solo prima, e al momento unica, sindaca donna di Palermo. Ma in assoluto la prima sindaca di una

grande città italiana.

E fu proprio sotto la sua sindacatura che per la prima volta il Comune di Palermo si costituì parte civile in un processo per mafia. E non possiamo che condividere le sue aspre ma giuste parole sulla politica palermitana:

Da persona che vive a Palermo assisto ad una scarsa capacità di dare il meglio da parte della classe politica; che però viene scelta dalla società civile più per interessi opportunistici, per motivi affaristici o privati che in base a forti valori condivisi. È quindi colpa anche della società civile se si hanno i politici che oggi abbiamo (Elda Pucci)>>.

Lo dichiarano i consiglieri Igor Gelarda e Leonardo Canto.

