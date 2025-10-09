Palermo: droga negli slip e a casa. La Polizia di Stato arresta un giovane pusher

La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza, un 25enne palermitano ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’arresto è il risultato dei consueti servizi di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal Questore della Provincia di Palermo, finalizzati al contrasto del crimine diffuso e, soprattutto, ad arginare il fenomeno della cessione minuta di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella serata dello scorso 2 ottobre, operatori dei Falchi della Squadra Mobile hanno sottoposto a controllo un giovane mentre era in transito, in via Perpignano, a bordo di uno scooter.

Nel corso dell’accertamento il giovane, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di ben 20 dosi, (già singolarmente confezionate e pronte allo smercio) disostanza stupefacente del tipo cocaina (7,5 grammi), occultati, dentro un involucro di gomma, all’interno degli slip.

La perquisizione è stata estesa al luogo di dimora dell’interessato e ha consentito di rinvenire, all’interno di un vano in uso esclusivo al predetto indagato, un secondo involucro, che presentava medesime caratteristiche di confezionamento di quello già posto in sequestro, contenente altre 5 dosi di cocaina, dal peso di 1,7 grammi.

In ragione delle evidenze raccolte, il giovane è stato arrestato e, in attesa dell’udienza prevista con rito direttissimo, sottoposto agli arresti domiciliari, così come convenuto dal P.M. di turno della Procura della Repubblica di Palermo, tempestivamente avvisato dai poliziotti operanti.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Giova precisare che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di eventuali sentenze passate in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.