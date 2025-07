Palermo e la Sicilia protagonisti su LA7 di “SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia”

Domenica 13 luglio alle ore 11:45 su LA7, Palermo e la Sicilia saranno protagonisti della terza puntata di “SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia”, il nuovo programma televisivo realizzato da DirAmare in collaborazione con Fondazione FS Italiane, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il programma conduce lo spettatore in un viaggio affascinante nel cuore della Sicilia, lungo linee ferroviarie suggestive che si snodano tra paesaggi mozzafiato, città d’arte e borghi ricchi di storia. Un’occasione unica per riscoprire l’anima più autentica dell’isola: quella fatta di tradizioni millenarie, comunità accoglienti e luoghi in cui il tempo sembra essersi fermato.

Alla conduzione la giornalista Stefania Capobianco, con la partecipazione straordinaria dell’Ing. Luigi Cantamessa, Direttore Generale della Fondazione FS Italiane del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani, che guideranno i telespettatori sui binari d’Italia.

Il viaggio prende il via da Palermo, cuore pulsante della Sicilia, città dal fascino arabo-normanno dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO, che incanta con la sua vivacità culturale, le sue architetture storiche e l’inconfondibile atmosfera mediterranea. Tra i capolavori architettonici come la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni e il Teatro Massimo, Palermo si rivela nella sua bellezza poliedrica, fatta di contrasti, storia e vita quotidiana.

Da qui, il treno prosegue verso Agrigento, custode di uno dei patrimoni archeologici più importanti del Mediterraneo. La tappa alla maestosa Valle dei Templi regala immagini senza tempo, in cui storia e natura si fondono in un equilibrio perfetto.

Il percorso attraversa scenari di straordinaria bellezza tra mare e colline, fino a giungere a Porto Empedocle, città natale di Andrea Camilleri, dove i luoghi dello scrittore dialogano con la memoria collettiva. Il viaggio si conclude infine alla spettacolare Scala dei Turchi di Realmonte, con le sue scogliere bianche a picco sul mare, simbolo della costa agrigentina.

All’interno della puntata, spazio anche all’esperienza dell’impresa ferroviaria Omer Group, con il Presidente e Amministratore Delegato Giuseppe Russello che racconta ai telespettatori la storia e l’evoluzione di un’azienda d’eccellenza nel settore ferroviario, fortemente legata al restauro dei treni storici. Un’eccellenza siciliana che coniuga tradizione e innovazione, capace di portare il saper fare dell’isola in tutto il mondo.

A rendere ancora più suggestivo il viaggio è la colonna sonora scelta per il programma: “La lontananza” di Domenico Modugno, scritta insieme a Enrica Bonaccorti. Un brano intramontabile che esprime con delicatezza il senso dell’attesa, del viaggio e dell’amore che resiste al tempo e alla distanza. Le sue note accompagnano il racconto visivo con intensità e poesia, intrecciandosi perfettamente con lo spirito del programma: un invito a viaggiare con occhi curiosi, alla ricerca della bellezza, della memoria e dell’identità profonda dei luoghi.

La terza puntata di SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia diventa così un’esperienza immersiva e toccante, un invito a lasciarsi meravigliare da una terra generosa e accogliente come la Sicilia, capace di emozionare e raccontarsi con estrema autenticità.