Palermo Ecomuseo. Il 15 ottobre la “Giornata della sostenibilità ambientale”

L’Amministrazione Comunale di Palermo e l’Ecomuseo Mare Memoria Viva sono lieti di invitare le scuole cittadine a partecipare alla “GIORNATA DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE” che si svolgerà il 15 ottobre 2025 presso la sede dell’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva, situata in Via Messina Marine,14.

Gli studenti e le studentesse saranno coinvolti in attività pratiche di osservazione e monitoraggio ambientale alla foce dell’Oreto, utilizzando strumenti scientifici e narrativi per riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente e sul concetto di responsabilità ecologica. La visita offrirà un percorso interattivo e multimediale, dove sarà obbligatorio toccare gli exhibit per scoprire storie, immagini e suoni che raccontano il rapporto tra città, mare e natura.

La giornata sarà dedicata a momenti di sensibilizzazione, esplorazione e apprendimento attivo, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e l’impegno dei più giovani nella tutela dell’ambiente e nell’adattamento ai cambiamenti climatici.

Le attività sono rivolte ad un massimo di 180 bambini e bambine delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Tutte le attività sono a titolo GRATUITO, pertanto le adesioni verranno accolte in ordine di prenotazione, fino a esaurimento posti.

Programma della giornata

09:30 – 10:30

Accoglienza delle classi e presentazione plenaria presso la Sala Eventi Spazio

Meduse. Presentazione dell’intervento “Cambiamenti climatici: cosa succede e cosa possiamo fare” a cura del Prof. Valerio L.Noto e l’Ing. Antonino Francipane.

10:30 – 13:00

Escursione alla foce del Fiume Oreto, Laboratorio “Custodi del Fiume” e visita

Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, Misure di sensibilizzazione, formazione, partecipazione ed adattamento – III C – ai sensi del Decreto Direttoriale n.117 del 15 aprile 2021 del MASE.

guidata Ecomuseo Mare Memoria Viva. 13:00 – 14:30 Pausa pranzo.

14:30 – 16:30

Escursione alla foce del Fiume Oreto, Laboratorio “Custodi del Fiume” e visita guidata Ecomuseo Mare Memoria Viva.

16:30 – 17:00 Saluti conclusivi.

N.B.: in caso di condizioni metereologiche avverse, le attività all’esterno verranno sostituite con attività all’interno del museo.

Per confermare la partecipazione: si prega di inviare l’adesione tramite questo link oppure inviando la sceda di prenotazione cartacea all’indirizzo maredu@marememoriaviva.it

Per ulteriori informazioni contattare il dipartimento educativo Maredù dell’Ecomuseo

Urbano Mare Memoria Viva: 393714118612 – 0916195136

