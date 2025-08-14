Palermo Emergenza abitativa. Assegnate altre due case a Borgo Nuovo e Altarello, recuperati 16 mila euro di canoni non corrisposti

Il Comune di Palermo ha assegnato altre due case popolari. La prima, a Borgo Nuovo, è stata riconsegnata dai parenti di un assegnatario defunto a seguito delle verifiche effettuate dalla task force degli Interventi abitativi, in collaborazione con la Polizia Municipale. L’immobile, riacquisito pacificamente, è stato consegnato il giorno stesso a una mamma sola con quattro bambini.

La seconda casa, in zona Altarello, è stata riacquisita a seguito del protocollo di collaborazione tra Comune di Palermo e IACP, a cui si erano rivolti spontaneamente i parenti di un altro assegnatario defunto, i quali non vivendo più a Palermo e non potendo volturare l’immobile, hanno deciso di riconsegnarlo, seguendo tutte le procedure corrette. Anche questo immobile è stato immediatamente assegnato a una famiglia composta da una donna e tre bambini che vivevano dentro a un magazzino.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore Fabrizio Ferrandelli. «Oltre a queste due assegnazioni – dichiara – in soli 4 giorni, il team della gestione amministrativa degli alloggi popolari ha riscosso anche ben 16.000€ di canoni non corrisposti da diversi assegnatari, per i quali era stato predisposto il preavviso del provvedimento di decadenza e revoca dell’alloggio. Ricordiamo, infatti, che se da una parte è dovere istituzionale del Comune garantire il diritto all’abitare a chi ne ha diritto, dall’altro lato i cittadini devono corrispondere all’amministrazione un canone di € 52 al mese che il Comune reinveste per le manutenzioni dello stesso. Registro, con soddisfazione – ha aggiunto – la piena entrata a regime del lavoro interistituzionale per la riacquisizione e il controllo del nostro patrimonio abitativo e del grande sforzo amministrativo messo in campo dai nostri uffici e dalla dedizione impressa da chi li guida e ci lavora per monitorare e garantire il rispetto del patto sociale di cittadinanza, che regola diritti e doveri tra le parti e che porta il settore dell’Abitare sociale tra quegli uffici che contribuiscono all’equilibrio tra le uscite e le entrate del Comune, investite per garantire la funzionalità della macchina amministrativa».