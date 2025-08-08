Palermo Emergenza abitativa. Assegnate altre due case a Borgo Vecchio e Uditore

Altri due immobili sono stati assegnati oggi a famiglie aventi diritto da parte del Settore abitare sociale, guidato dall’assessore Fabrizio Ferrandelli.

Si tratta di due proprietà confiscate alla mafia, una in zona Borgo Vecchio e l’altra in zona Uditore.

«La settimana si chiude con un numero di assegnazioni che eguaglia in una sola settimana i numeri degli interi anni passati – dichiara l’assessore Ferrandelli -. Esprimo soddisfazione per il ritmo tenuto in questi mesi da tutti gli uffici del settore Abitare sociale. Non vi è dubbio che gli strumenti operativi di cui il sindaco Lagalla ci ha dotati al fine di potere mettere in atto tutte quelle procedure necessarie alla riacquisizione degli immobili ci stanno consentendo di essere celeri e credibili nel portare a termine tutte le operazioni nell’arco di poche ore, scongiurando eventuali occupazioni».

