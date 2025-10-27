Palermo Emergenza abitativa. Assegnati altri due immobili popolari

Sono due gli immobili popolari che oggi sono stati assegnati ad altrettante famiglie aventi diritto ed iscritte nella lista dell’emergenza abitativa. A renderlo noto è l’assessore Fabrizio Ferrandelli che ha seguito le operazioni di assegnazione delle due case che si trovano nei quartieri di Borgo Nuovo e Cruillas.

“Continuare il nostro lavoro, continuare a dare un tetto a chi ne ha diritto, continuare a contrastare ogni abuso e ogni irregolarità – ha commentato Fabrizio Ferrandelli – non solo fa parte dei doveri di chi amministra la città ma è la logica, civile e netta risposta a chi usa la violenza per tentare di ostacolare un percorso mai visto a Palermo. Questo perché sappiamo quali sono i nostri doveri, le nostre priorità e la nostra visione di vita, di quotidianità e di territorio, a sostegno di quelle famiglie che sanno rispettare le regole e le leggi. Questa poi è occasione – chiude l’assessore – per ringraziare il sindaco Lagalla per il supporto continuo alle nostre attività e con lui la polizia municipale e i dipendenti del Comune che coinvolti in questo lavoro di assegnazione lo svolgono con entusiasmo e convinzione senza pensare a possibili rischi determinati da certi personaggi che credono di vivere in una Palermo fatta di zone franche e senza regole”.