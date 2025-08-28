Palermo Emergenza abitativa. Assegnati altri due immobili popolari

Altri due immobili popolari sono stati assegnati oggi ad altrettante famiglie iscritte nella graduatoria dell’emergenza abitativa. Le due case si trovano nelle zone di via San Giovanni Apostolo e Borgo Nuovo.
Lo rende noto l’assessore all’Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli. “La casa popolare nel quartiere di San Giovanni Apostolo – dice l’assessore – è stata assegnata ad una mamma con due figli, fino ad oggi ospiti di una comunità dove il Comune pagava una retta annuale di mantenimento di circa 80 mila euro, mentre quella di Borgo Nuovo è andata ad un nucleo composto da cinque persone”.
Ferrandelli sottolinea, infine, che queste due assegnazioni “prolungano il percorso di legalità nella riacquisizione di immobili pubblici e della contestuale riassegnazione secondo la graduatoria degli aventi diritto, unica strada percorribile per rendere liberi i nostri cittadini nell’acquisizione dei propri diritti, emancipandosi da chi nell’illegalità si approfitta del bisogno”
